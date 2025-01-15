Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü

Öte yandan bebeğin annesi, babası ve yakınları tarafından eczaneye getirildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekiplerince 2 çocuğu daha bulunan anne ve babanın ifadesine başvuruldu.

Yabancı uyruklu anne A.J. (22) sabah uyandığında erkek bebeğinin rahatsızlandığını fark etti. Bunun üzerine A.J, yakınlarıyla bebeğini Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki eczaneye götürdü.

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