AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan, Odunpazarı Belediyesinin açıklamasına tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediyesinin, risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulunun yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların mahkeme kararıyla durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımı Odunpazarı Belediyesi tarafından mahkemeye verilerek durdurulan Osmangazi Ortaokulu binasıyla ilgili belediyeden yapılan açıklamayla konunun çarpıtıldığını belirtti.

Odunpazarı Belediyesinin söz konusu açıklamada okul arazisinin yeşil alana çevrildiğini ve yeşil alanların kıymetli olduğu gerekçesiyle konuyu dava ettiklerini dair ifadelerde bulunduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Bir açıklama gerçekten bu kadar hamasi, bu kadar çarpıtılmış olabilir. Peki arkadaş, zaten yerinde duran binayı alıp neden imarda yeşil alana çevirdiniz? Çünkü biliyordunuz ki okul yenilenecek, kente yeni bir dev kamu yatırımı gelecek, nasıl durduracaksınız? Çevir yeşil alana, sonra ver mahkemeye. Aferin, yine binlerce çoluk çocuğu, aileleri mağdur etmeyi, Eskişehir'e değer katılmasını engellemeyi becerdiniz. Kocaman bir aferin Odunpazarı Belediyesine." ifadelerini kullandı.

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in aynı durumu yıllardır hemen hemen her kamu yatırımında yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, çevre yoluna verilen olumsuz Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) görüşü, Şehir Hastanesine açılan davalar, çıkartılan zorluklar, TOKİ konutları için açılan davalar... Say say bitmez. Bazen duyuyorum, 'Eskişehir'e kamu yatırımı neden daha çok gelmiyor?' sorusunu soran vatandaşlarımıza konuyu arz ederim."