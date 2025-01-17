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        Eskişehir'de polis denetim gerçekleştirdi

        Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 495 kişi ile 189 araç sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:05
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        Eskişehir'de polis denetim gerçekleştirdi
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 495 kişi ile 189 araç sorgulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 22 ekibe bağlı 90 personelle şüpheliler ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

        495 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 189 aracın denetlendiği çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3,28 gram esrar, 0,87 gram sentetik uyuşturucu ile kurusıkı ve elektroşok tabanca ele geçirildi.

        Ayrıca 6 araca çeşitli maddelerden işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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