Eskişehir'de jandarma ekiplerince seminer düzenledi

Seminer kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet kullanımı ve internet üzerinden dolandırıcılık ile mücadele, trafik kuralları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösteren firmada düzenlenen seminere, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber ve Trafik Jandarması personeli katıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde bir firmanın çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.