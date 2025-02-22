Eskişehir'de LÖSEV tarafından "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" yapıldı

LÖSEV Eskişehir İrtibat Ofisince, kentteki bir otelde düzenlenen organizasyonda, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan gelen, lösemiyi atlatmış çocuklar ile aileleri buluştu.

Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" gerçekleştirildi.

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