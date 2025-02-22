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        Eskişehir'de LÖSEV tarafından "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" yapıldı

        Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:20
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        Eskişehir'de LÖSEV tarafından "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" yapıldı
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        Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Programı" gerçekleştirildi.

        LÖSEV Eskişehir İrtibat Ofisince, kentteki bir otelde düzenlenen organizasyonda, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan gelen, lösemiyi atlatmış çocuklar ile aileleri buluştu.

        Etkinlikte katılımcılar, tanışma ve kaynaşma imkanı buldu.

        Kansere yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı program, fotoğraf çekimi ve çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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