Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç kiralama şirketlerini paravan olarak kullanıp, vatandaşlara yüksek faizle para vererek senet imzalattığı ve adli makamlara başvurmalarını tehdit yoluyla engellediği iddia edilenlerin yakalanmasına yönelik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin doküman ele geçirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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