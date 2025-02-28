AK Parti Eskişehir Kadın Kolları'ndan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.

Süreçte yalnızca hükümetin hedef alınmadığını, milyonlarca insanın temel hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığını belirten Ertorun, şöyle konuştu:

"Biz o günleri yaşayan, üniversite kapılarında gözyaşları içinde bekleyen genç kızlarımızın, sırf inançlarını yaşamak istedikleri için okullarından atılan öğrencilerimizin, işlerinden uzaklaştırılan memurlarımızın, türlü ayrımcılıklara maruz kalan insanlarımızın hikayelerini unutmayanlarız. Başörtülü olduğu için eğitim hakkı gasp edilen, kılık kıyafetinden dolayı hedef gösterilen kadınlarımızın, sadece inancını yaşamak isteyen masum insanların nasıl mağdur edildiğini çok iyi biliyoruz."

Ertorun, o dönemde baskılara rağmen asla yılmadıklarını vurguladı.

28 Şubat sürecinin bin yıl süreceğini sananların milletin dirayeti ve inancı karşısında yanıldığının altını çizen Ertorun, şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin desteğiyle tüm vesayet odakları tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Ancak bu, mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor. Biz, demokrasimize, özgürlüklerimize, inançlarımıza ve kadınlarımızın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. O gün zulmedenler belki unutulmak istiyor, ama biz unutmayacağız. O karanlık günleri yaşayanların çektiği çileleri, döktüğü gözyaşlarını, uğradığı haksızlıkları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün Türkiye, artık darbecilerin, vesayetçilerin, halkın iradesini yok sayanların değil; milletin, demokrasinin, özgürlüklerin ülkesidir. Biliyoruz ki geçmişten ders almazsak, geleceğimizi koruyamayız. Bu yüzden 28 Şubat gibi acı dolu süreçlerin bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi milletin iradesi üstünde hiçbir güç tanımıyoruz."