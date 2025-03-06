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        Eskişehir Adalet Teşkilatı ve Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında işbirliği devam ediyor

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi yönetimi, Yeşilay Haftası dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:10
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        Eskişehir Adalet Teşkilatı ve Yeşilay Eskişehir Şubesi arasında işbirliği devam ediyor
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        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi yönetimi, Yeşilay Haftası dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci ile beraberindekiler, Adalet Bakanlığı ile imzalanan çatı protokol kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dökmeci, gerçekleştirilen çalışmalar ve verilen destekler dolayısıyla Başsavcı Karakülah ve Komisyon Başkanı Sazak'a teşekkür etti.

        Başsavcı Karakülah, Yeşilay'ın en köklü kurumlardan biri olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede önemli bir paydaş olduğunu ifade etti. Komisyon Başkanı Sazak ise bağımlılık oranlarının artığına dikkati çekerek, Yeşilay'ın çalışmalarının daha da önem kazandığını vurguladı.

        Karakülah ve Sazak, ziyaretin ardından Eskişehir Adliyesi'nde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurulan Yeşilay standını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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