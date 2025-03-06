Eskişehir'de "Kahraman Türk Kadınları Sergisi" açıldı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eskişehir Olgunlaşma Enstitüleri işbirliği, Türk Dünyası Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan "Kahraman Türk Kadınları Sergisi" açıldı.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergide, tarihin farklı dönemlerinde mücadeleleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla öne çıkan Türk kadınlarının hikayeleri yer aldı.

Serginin açılışına, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve eşi Aygül Güneykaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Ertorun ile Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen katıldı.