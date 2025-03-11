AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı iftar sofrasında vatandaşları buluşturuyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında parti üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

İl Başkanlığı tarafından Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'ndaki programa davet edilen yaklaşık 2 bin 500 vatandaş, teşkilat mensuplarıyla iftar yaptı.

Programda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu akşam, farklı görev ve sorumluluklarda bulunan siz değerli kıymetli dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. İnşallah, gönüllerimizdeki bu birliktelik daim olur, yolumuz daima hayırlara vesile olur. Bu vesileyle, iftar soframızı bereketlendiren herkese teşekkür ediyor. Ramazanın getirdiği manevi huzurun hepimizin üzerine olmasını diliyorum. Allah bizleri mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

Müzik dinletisi ve söyleşilerin ardından sona eren etkinlik, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Programa AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve diğer ilgililer ile teşkilat mensupları katıldı.