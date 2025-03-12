CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Eskişehir'de konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimden sonra iktidar olacak parti." dedi.

Karatepe, partisinin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantıya katıldı.

Daha sonra CHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Karatepe, burada gündeme ilişkin, gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP'nin Ekonomi Takımı olarak tüm yurdu dolaştıklarını anlatan Karatepe, şöyle konuştu:

"İllerimizi ziyaret edip hem programımızı paylaşıyoruz hem de yerel ölçekte beklentiler, sorunlar, talepler nelerdir, onları dinliyoruz. Bugün 25. il ziyaretimizi Eskişehir'e yapıyoruz. Eskişehir'imiz diğer bütün illerimiz gibi çok sevdiğimiz illerimizden birisi. İş dünyasıyla bir araya geldik. Öğleden sonra sivil toplum örgütleri, emek örgütleriyle bir arada olacağız. Esnafımızı ziyaret edeceğiz. Çarşı, pazar ziyaretlerimiz olacak. Bütün bunların sonucunda da ekonomik olarak Eskişehir'e yönelik bir il raporu hazırlayıp bunu ilgili tüm taraflarla da paylaşacağız."

Yalçın Karatepe, düzenledikleri toplantıya iş insanlarının katılım sağladığını belirterek, "Açıkça sorunlarını, beklentilerini ifade ettiler. Türkiye'nin her tarafında biz iş dünyasıyla emek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyoruz. Onlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin bir umut olarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları çözecek bir parti olarak Türkiye'nin her noktasında görüldüğünü dile getiren Karatepe, şunları kaydetti:

"Biz tüm coğrafyalara gidiyoruz. Güneydoğu'ya, Trakya'ya gittik. Batı Karadeniz'deydik. Doğu Akdeniz'de bulunduk. Bugün Anadolu'nun göbeğinde, Anadolu'nun batıya açılan kapısı Eskişehir'deyiz. Yarın Kütahya'da olacağım. Tüm coğrafyalarda, gittiğimiz tüm illerde, gördüğümüz durum şu; Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimden sonra iktidar olacak parti. Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olacağız hem parlamento seçiminde meclis çoğunluğunu alarak meclise gireceğimizi görüyoruz."