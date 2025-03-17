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        Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

        Antalya'daki fırtına nedeniyle araştırmacılar tarafından kıyıda ölmek üzereyken bulunan ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu, yeniden denize bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:27
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        Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi
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        Antalya'daki fırtına nedeniyle araştırmacılar tarafından kıyıda ölmek üzereyken bulunan ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu, yeniden denize bırakılacak.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacılarının ölmek üzereyken bulduğu yavru Akdeniz foku, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

        Akdeniz fokunu rehabilite etmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile SAD-AFAG tarafından ortak çalışma süreci yürütüldü.

        Fok yavrusu bu kapsamda Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri (DKMP) yetkililerinin koordinasyonuyla Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı.

        Balık püresi ve balıkla beslenerek gelişmeye başlayan yavru fok, özenli bir bakım sürecinin ardından doğada yaşamaya uygun kondisyon ve davranış yeteneklerini kazandı.

        "Monachus'un Maviye Dönüşü" adı verilen çalışmayla üç aylık bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelen yavru fok, insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacak.

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        Galeri

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