Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye saldırmasını protesto etti.

Odunpazarı ilçesindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde toplanan grup adına açıklama yapan platform üyesi Mahmut Öksüzoğlu, İsrail'in 19 Ocak’ta yapılan ateşkes anlaşmasını bozup 400'den fazla Filistinliyi öldürerek büyük bir zalimlik örneği sergilediğini söyledi.

Öksüzoğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savaş suçlarını, soykırımı ve insanlığa karşı suçları takip etme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, “İsrail’in ve destekçilerinin Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar, bu suçların bir çoğunu oluşturmaktadır ve bu suçların sorumluları mutlaka uluslararası adalet önüne çıkarılmalıdır. Gazze’deki saldırılar, Cenevre Sözleşmesinin 49. maddesini ihlal etmektedir. Bu madde, işgal altındaki topraklarda nüfusun zorla yerinden edilmesini yasaklamaktadır. Tüm bu uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler Filistin halkının haklı davasını ve direnişini savunmaktadır.” diye konuştu.

İsrail’in işgali, zulmü ve tehcir planlarının uluslararası hukuk ve insan haklarıyla bağdaşmadığını dile getiren Öksüzoğlu, şunları kaydetti:

“Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Bizler Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Yapılan duanın ardından basın açıklaması sona erdi.