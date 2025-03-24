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        AK Parti'li Hatipoğlu, Eskişehir'de iftar verdi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:34 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:38
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        AK Parti'li Hatipoğlu, Eskişehir'de iftar verdi
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iftar programı düzenledi.

        Emek Mahallesi İlbey Sokağı'ndaki organizasyon, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcılar, daha sonra akşam vakti okunan ezanın ardından dua edip oruçlarını açtı.

        Milletvekili Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Ramazan ayındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret eden Hatipoğlu, "Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları kabul etsin." dedi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da ramazan dolayısıyla kent genelinde her gün yaklaşık 1500 kişiye yemek ikram ettiklerini belirtti.

        Böylece vatandaşlarla sofralarını paylaştıklarını vurgulayan Albayrak, "Onlarla beraber oturup yemeğimizi yemiş, iftarımızı açmış olduk." ifadesini kullandı.

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

        Tüm Müslümanların özgürce yaşaması dileğinde bulunan Vural, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

        İftarda, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ile vatandaşlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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