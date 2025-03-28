Eskişehir Valisi Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, toplumsal hoşgörü, dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ramazan ayını geride bıraktıklarını kaydetti.

Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aksoy, şunları bildirdi:

"Bayramları toplumsal barış ve huzurumuzun sağlanmasında bir fırsat olarak görmeli, küçükleri sevindirmek, büyükleri ziyaret etmek, yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açmak için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ramazan Bayramı'nın, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını, yaşadığımız coğrafyaya ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum."