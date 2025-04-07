Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda çamura saplanan iş makinesini kurtarma çalışması yapılıyor

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda dip temizliği yaparken çamura saplanan iş makinesini kurtarma çalışması sürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, Porsuk Çayı'nın temiz ve sağlıklı kalması için düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında 9,5 kilometrelik alanda iş makineleriyle dip temizliği yapıyor.

Kepçe ve ekskavatörler, suyun kademeli olarak kesilmesinin ardından dipte biriken çöküntü malzemeleri temizlemek için dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'ndeki Sümer Park yakınında Porsuk Çayı'na girdi.

Çalışma esnasında bir ekskavatör çamura saplandı. Ekskavatörün operatörü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İş makinesinin çamura saplanmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekskavatörün bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine çalışmalara ara verildi.

Bu sabah erken saatlerden itibaren, çamura gömülen Büyükşehir Belediyesine ait ekskavatörün bulunduğu yerden çıkarılması için ekiplerce yeniden çalışma başlatıldı.