Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı içtenlikle kutladığını belirtti.

Polis teşkilatının varlık sebebinin her türlü suçla mücadele ederek ülkede huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"180 yıldır 'gece gündüz' demeden özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde ülkemiz daha güvenli, daha yaşanabilir bir hale gelmiştir. Bugün demokratik hukuk kuralları çerçevesinde insan haklarına saygılı, çalışkan ve özveriyle görev yapan Türk polisi, bu başarıları, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla milletimizin gönlünü ve sevgisini kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır."

Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inandığını vurguladı.