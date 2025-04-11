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        Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi

        Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına, jandarma tarafından kadına yönelik şiddet, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele ile güvenli internet ve dolandırıcılık konularında seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:54
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        Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi
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        Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına, jandarma tarafından kadına yönelik şiddet, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele ile güvenli internet ve dolandırıcılık konularında seminer verildi.

        Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, çalışanlara söz konusu başlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunularak broşür dağıtıldı.

        Seminere, İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.

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