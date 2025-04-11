Eskişehir'de jandarma tarafından fabrika çalışanlarına seminer verildi

Eskişehir'deki bir fabrikanın çalışanlarına, jandarma tarafından kadına yönelik şiddet, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirmeyle mücadele ile güvenli internet ve dolandırıcılık konularında seminer verildi.

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