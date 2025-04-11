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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Siyonist İsrail'in hedefi Filistin topraklarında bir tane bile Filistinli Müslüman bırakmamak, bu açık ve net. Dolayısıyla bizim, İslam dünyasının buna göre bir tavır alması lazım. Buna göre bir duruş ortaya koyması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:19
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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Siyonist İsrail'in hedefi Filistin topraklarında bir tane bile Filistinli Müslüman bırakmamak, bu açık ve net. Dolayısıyla bizim, İslam dünyasının buna göre bir tavır alması lazım. Buna göre bir duruş ortaya koyması lazım." dedi.

        Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

        Gazze'ye yönelik saldırıları için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimini kınayan Destici, "Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize, çocuklara, kadınlara, yaşlılara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.

        İsrail'in 1947'den bu yana Filistin topraklarında uyguladığı politikaları eleştiren Destici, şöyle konuştu:

        "O günden bugüne baktığımız zaman yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası yerinden oldu. Filistinlilerin evleri, barkları, İsrail ordusunun ve polisinin desteğiyle gasbedildi. Siyonist İsrail'in hedefi Filistin topraklarında bir tane bile Filistinli Müslüman bırakmamak, bu açık ve net. Dolayısıyla bizim, İslam dünyasının buna göre bir tavır alması lazım. Buna göre bir duruş ortaya koyması lazım."

        - "Gazze'deki kardeşlerimizin orayı tamamen terk etmesini istiyorlar"

        Mustafa Destici, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasını eleştirerek, şunları söyledi:

        "ABD'de başkanın kim olduğu İsrail açısından baktığımızda değişmiyor. Diğer devletler açısından değişiyor ama İsrail için değişmiyor. İsrail'e tam destek vermeye devam ediyorlar. Şimdi Gazze'deki kardeşlerimizin orayı tamamen terk etmesini istiyorlar çünkü Trump orayı bir emlak arsası olarak görüyor. Oradan bir rant üretmeye çalışıyor."

        Türkiye'nin bölgedeki rolüne değinen Destici, "Sen Rusya'nın ve ABD'nin üslerinden neden tedirgin olmuyorsun da Türkiye'den tedirgin oluyorsun? Çünkü biliyor ki Türkiye, Suriye'de olduğu sürece, Filistin'de daha fazlasını yapamayacak. Çünkü Suriye'de kurulacak üs ile bütün bu imkanlara Türkiye kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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