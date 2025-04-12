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        Eskişehir'de üreticiler zirai don konusunda uyarıldı

        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere zirai don konusunda uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:05
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        Eskişehir'de üreticiler zirai don konusunda uyarıldı
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        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere zirai don konusunda uyarı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de, 9 Nisan Çarşamba gecesi başlayan ani sıcaklık düşüşlerinin önümüzdeki günlerde gece saatlerinde sıfırın altında 6 ila 8 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

        Açıklamada, Mihalıççık ilçesinde kiraz üretimi yapan çiftçiler ile örtü altı üretim yapan seracılara yönelik riskin yüksek olması nedeniyle 9 ile 11 Nisan tarihlerinde 24 bin üreticiye uyarı mesajı gönderildiği belirtildi.

        Mahmudiye ilçesindeki meyve bahçelerine gece saatlerinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz'ün teknik ekiple sahada üreticilerle görüşüp alınan önemleri yerinde incelediği, yapılan gözlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine raporlandığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüş, zirai don riski nedeniyle tüm ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz, üreticilerimizin bu afetten ya hiç etkilenmemesi ya da en az zararla atlatmasıdır. Olası zararların karşılanması için TARSİM havuzu ve devletimizin sunduğu imkanlar devreye alınacaktır. Önümüzdeki kritik 4 gün boyunca çiftçilerimizle sahada kalmaya ve onları yalnız bırakmamaya devam edeceğiz."

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