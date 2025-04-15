Eskişehir'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin elinde bulundurduğu ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda kimliği belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.
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