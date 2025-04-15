Eskişehir'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda kimliği belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir şüphelinin elinde bulundurduğu ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

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