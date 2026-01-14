Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerinde biriken kar örtüsünü temizlediği gözlendi.

Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının en düşük eksi 2, en yüksek 0 derece ölçüldüğü kent, kar yağışıyla beyaza büründü.

