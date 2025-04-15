Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın kamerada
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şirintepe Mahallesi Metal Sokak'ta B.B.D'ye ait 26 BB 093 plakalı otomobilden sabaha karşı alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Polis ekipleri otomobilin kundaklanma ihtimali üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanan aracın olduğu bölgeden bir kişinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Öte yandan, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise aracın yandığı anlar yer alıyor.
Mahalle sakini Cevdet Işık, gazetecilere, olaydan kendisinin telefonla aranması üzerine haberi olduğunu söyledi.
Bölgede oturan B.B.D'ye ait otomobili kimin gelip yaktığını bilmediklerini kaydeden Işık, "Otomobilin yakıldığını söylüyorlar. Aracın yanmış halini sabah saat 08.30'da kaldırdılar. Otomobilin motor kısmı yanmıştı. Bugüne kadar böyle bir olay olmamıştı." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.