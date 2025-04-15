Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın kamerada

Bölgede oturan B.B.D'ye ait otomobili kimin gelip yaktığını bilmediklerini kaydeden Işık, "Otomobilin yakıldığını söylüyorlar. Aracın yanmış halini sabah saat 08.30'da kaldırdılar. Otomobilin motor kısmı yanmıştı. Bugüne kadar böyle bir olay olmamıştı." diye konuştu.

Bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanan aracın olduğu bölgeden bir kişinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri otomobilin kundaklanma ihtimali üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.