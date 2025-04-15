Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, "ders muafiyeti" ya da "erken mezuniyet" gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri uyarısında bulundu.
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, "ders muafiyeti" ya da "erken mezuniyet" gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri uyarısında bulundu.
Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı kişi ve grupların Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.
Öğrencilerin ders muafiyeti ya da erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişilere veya gruplara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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