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        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı

        Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, "ders muafiyeti" ya da "erken mezuniyet" gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:59
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        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı
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        Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, "ders muafiyeti" ya da "erken mezuniyet" gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı kişi ve grupların Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.

        Öğrencilerin ders muafiyeti ya da erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişilere veya gruplara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erken Mezuniyet Grubu gibi isimlerle oluşturulan hesaplar, üniversitemizle hiçbir hukuki bağı bulunmayan sahte kaynaklardır. Üniversitemizin tüm duyuruları yalnızca 'anadolu.edu.tr' uzantılı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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