Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan doğuştan serebral palsili (beyin felci) 28 yaşındaki Alperen Selvi, hastalığının neden olduğu dezavantajlara rağmen eğitim hayatında gösterdiği üstün başarının ardından başladığı avukatlık kariyerinde çalışma azmiyle örnek oluyor.

Selvi, anne karnında boynuna kordon dolanması nedeniyle beynine belli bir süre oksijen gitmediği için bazı vücut fonksiyonlarının zarar görmesi nedeniyle serebral palsi hastası olarak doğdu. Bir yaşından itibaren fizik tedavi görerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelen Selvi, anne ve babasının ilgi ve desteğiyle kendisini geliştirdi.

Ailesinin tek çocuğu olan ve yüzde 71 engeli bulunan Selvi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimini 2019 yılında tamamlayıp diplomasını alan Selvi, Eskişehir Adliyesi'nde 5 yıl memur unvanıyla görev yaptı.

Kurum avukatlığının kendisine daha uygun olduğunu düşünerek engelli bireyler için düzenlenen EKPSS sınavına giren Selvi, kamuda avukatlık kadrosuna geçme imkanı buldu.

Bekar olan Selvi yaklaşık bir yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının Eskişehir'deki dosyaları üzerinde çalışıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapan Selvi, sesli klavye kullanarak alanındaki dosyaları hazırlıyor. Kurumu adına duruşmalara katılan Selvi, görevini layıkıyla yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Alperen Selvi, AA muhabirine, küçük yaşlarda anne ve babasının sabrı ve gayretiyle engelleri aştığını vurguladı. Eğitim hayatının başarılı geçtiğini anlatan Selvi, şöyle konuştu: "Eğitimim sırasında başarılı olunca toplumdaki algıyı kırmış oldum. İnsanlar bana hayranlıkla ve hayretle bakmaya başladı. Hayatımız boyunca bu şekilde gitti. İş hayatımda da aynı şekilde. İş hayatımda ilk başta genel olarak 'zorlamayalım, rahatlatmak için nasıl davranalım?' diye bana karşı pozitif yaklaşımlar oluyordu. Ben bunu yine iş hayatımda da boşa çıkarmadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım için iş hayatında da engellileri aştık."