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        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan doğuştan serebral palsili (beyin felci) 28 yaşındaki Alperen Selvi, hastalığının neden olduğu dezavantajlara rağmen eğitim hayatında gösterdiği üstün başarının ardından başladığı avukatlık kariyerinde çalışma azmiyle örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:21
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        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor
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        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan doğuştan serebral palsili (beyin felci) 28 yaşındaki Alperen Selvi, hastalığının neden olduğu dezavantajlara rağmen eğitim hayatında gösterdiği üstün başarının ardından başladığı avukatlık kariyerinde çalışma azmiyle örnek oluyor.

        Selvi, anne karnında boynuna kordon dolanması nedeniyle beynine belli bir süre oksijen gitmediği için bazı vücut fonksiyonlarının zarar görmesi nedeniyle serebral palsi hastası olarak doğdu. Bir yaşından itibaren fizik tedavi görerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelen Selvi, anne ve babasının ilgi ve desteğiyle kendisini geliştirdi.

        Ailesinin tek çocuğu olan ve yüzde 71 engeli bulunan Selvi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimini 2019 yılında tamamlayıp diplomasını alan Selvi, Eskişehir Adliyesi'nde 5 yıl memur unvanıyla görev yaptı.

        Kurum avukatlığının kendisine daha uygun olduğunu düşünerek engelli bireyler için düzenlenen EKPSS sınavına giren Selvi, kamuda avukatlık kadrosuna geçme imkanı buldu.

        Bekar olan Selvi yaklaşık bir yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının Eskişehir'deki dosyaları üzerinde çalışıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapan Selvi, sesli klavye kullanarak alanındaki dosyaları hazırlıyor.

        Kurumu adına duruşmalara katılan Selvi, görevini layıkıyla yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

        Alperen Selvi, AA muhabirine, küçük yaşlarda anne ve babasının sabrı ve gayretiyle engelleri aştığını vurguladı.

        Eğitim hayatının başarılı geçtiğini anlatan Selvi, şöyle konuştu:

        "Eğitimim sırasında başarılı olunca toplumdaki algıyı kırmış oldum. İnsanlar bana hayranlıkla ve hayretle bakmaya başladı. Hayatımız boyunca bu şekilde gitti. İş hayatımda da aynı şekilde. İş hayatımda ilk başta genel olarak 'zorlamayalım, rahatlatmak için nasıl davranalım?' diye bana karşı pozitif yaklaşımlar oluyordu. Ben bunu yine iş hayatımda da boşa çıkarmadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım için iş hayatında da engellileri aştık."

        - "Yaptığım işten memnunum"

        Selvi, eğitim hayatı sırasında hakim veya savcılığı çok istediğini ancak yıllar geçtikçe değişen sağlık durumuna adapte olmak için avukatlığa yöneldiğini bildirdi.

        Kurum avukatlığının mesleğini sürdürmek açısından uygun olacağını belirlediğini ifade eden Selvi, şunları kaydetti:

        "Yaptığım işten memnunum. Kendi adıma devletime katkı sunduğumu düşünüyorum. Kurum avukatlığının bence en güzel yanlarından birisi o. Hukuki olarak devlete katkı sunmuş oluyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir his. Bana bu imkanı sunan devletimize, bakanlığımıza, valiliğimize, müdürlüğümüzdeki yöneticilerimize ve Eskişehir Barosu'na teşekkür ediyorum."

        Alperen Selvi, engellilere yönelik toplumsal algıların moral bozucu olabildiğinin altını çizerek, "Onlara karşı da sabır ve sebat göstererek yine işimizi layıkıyla yapmaya çalışarak devam ediyoruz. Hem kendime hem milletime katkı sağlayacak işler yaptığım için mutluyum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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