Seyitgazi'de inşaattan çaldığı iddia edilen malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

Bu ilçedeki çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren zanlı, ekiplerce yakalandı. Bir iş yerine satıldığı anlaşılan malzemeler ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kullandığı sahte plakalı aracı tespit etti.

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