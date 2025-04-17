Seyitgazi'de inşaattan çaldığı iddia edilen malzemeleri satan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir inşaattan çaldığı öne sürülen malzemeleri satan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir inşaattan çaldığı öne sürülen malzemeleri satan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce ilçedeki bir inşaattan hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kullandığı sahte plakalı aracı tespit etti.
Şüphelinin çaldığı malzemelerin bir kısmını Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sattığı belirlendi.
Bu ilçedeki çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren zanlı, ekiplerce yakalandı. Bir iş yerine satıldığı anlaşılan malzemeler ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.
Çalıntı malzemeleri satın alan kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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