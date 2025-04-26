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        Eskişehir'de seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalandı

        Eskişehir'de, seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalanıp hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:10
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        Eskişehir'de seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalandı
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        Eskişehir'de, seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalanıp hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları sanal devriye uygulamasında, Ankara-Bursa kara yolunda seyreden minibüsün şoförünün araç kullanırken cep telefonundan dizi izlediğini tespit etti.

        Gözaltına alınan minibüs şoförü K.P. hakkında ilgili Karayolları Trafik Kanunu ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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