Eskişehir'de seyir halindeyken dizi izleyen minibüs şoförü yakalandı

Gözaltına alınan minibüs şoförü K.P. hakkında ilgili Karayolları Trafik Kanunu ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları sanal devriye uygulamasında, Ankara-Bursa kara yolunda seyreden minibüsün şoförünün araç kullanırken cep telefonundan dizi izlediğini tespit etti.

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