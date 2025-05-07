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        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" kapılarını açtı

        Eskişehir'de, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin iş ve staj imkanlarına ulaşmaları, iş arayan bireylerin işverenlerle doğrudan iletişim kurmaları, meslek tanıtımlarının yapılması ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması hedeflenen "Mesleki ve Teknik Eğitim, İstihdam Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:54
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        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" kapılarını açtı
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        Eskişehir'de, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin iş ve staj imkanlarına ulaşmaları, iş arayan bireylerin işverenlerle doğrudan iletişim kurmaları, meslek tanıtımlarının yapılması ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması hedeflenen "Mesleki ve Teknik Eğitim, İstihdam Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen fuarın açılışı Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Açılışta konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesindeki en önemli katkılardan birinin mesleki eğitimi arzu eden seviyeye ulaştırarak, nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Milli ve manevi değerlere haiz, medeniyet tasavvurunun korunmasında sorumluluk alabilen ve maziden atiye köprü kurarak ahilik anlayışı temelinde mesleki değerlere sahip bireyler yetiştirmek gayretiyle var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Gülşen, "En büyük yatırımları, eğitime yapıyoruz. Malumunuz olduğu üzere meslek ve teknik eğitim, ülkemizin genç nüfusunu istihdama entegre etmek, teknoloji ve sanayide rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak açısından titizlikle inşa edilmesi gereken bir süreçtir. Ülkemizin sahip olduğu potansiyel ele alındığında, potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin sorumluluğundadır." diye konuştu.

        Mesleki eğitimin tüm paydaşlardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda, 'herkesin bir mesleği olmalı' anlayışını ilke edinerek hazırladıkları 'Meslek ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Resmi Gazete'de yayınlandığını söyleyen Gülşen, "Mesleki eğitime erişim, mesleki eğitimde iyileştirme ve mesleki eğitimde istihdama hazırlık temaları doğrultusunda öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Gülşen, bireylerin ve toplumların sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilmesi amacıyla gayret gösterdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bugün burada aldığım bilgilere göre, 2 bin ortaokul öğrencimiz, 2 bin lise öğrencimiz, bu fuar için inşallah sektörümüzle birlikte iç içe olacaklar. Ortaokul öğrencilerimize meslek eğitimi tanıtmak, onları mesleki eğitime yönlendirmek amacımız olacak. Yine 12'nci sınıf öğrencilerimize de istihdam alanında, hangi alanlara yönelebileceklerine dair sektörümüzün onlara gerekli bilgileri vereceğini biliyoruz."

        Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney de sanayi ve eğitim odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmanın, mesleki ve teknik eğitimin gücüne bağlı olduğunu kaydetti.

        Güney, fuarda kurulan stantların yalnızca firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı alanlar değil aynı zamanda gençlere ilham veren, onları iş dünyasıyla buluşturan, kariyer yolunda ışık tutan birer köprü olduğunu ifade etti.

        Fuarın açılış kurdelesi kesilmesinin ardından firmaların stantlarının gezildiği programa İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.

        Fuar, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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