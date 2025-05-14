Eskişehir Valisi Aksoy'dan Aile Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, ailenin, geçmişten bugüne ülkenin ve milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olduğunu belirtti.

Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı ile huzurlu bireylerin güçlü bir toplumun anahtarı olduğunu kaydeden Aksoy, şunları bildirdi:

"Bugün, aile yapısını korumak ve güçlendirmek toplumun da refahı için en önemli sorumluluklardandır. 12'nci Kalkınma Planında, 'Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi' temel amaç olarak belirlenmiştir. 2024 yılı mayıs ayında açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve 2024-2028 Eylem Planı ile küresel riskler ve demografik dönüşüm, sosyal refah, aile odaklı sosyal hizmetler, dijitalleşme, çevre ve afetler olmak üzere 5 ana tema çerçevesinde stratejik hedefler belirlenmiştir."