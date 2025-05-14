Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği yapıldı

Eskişehir'de, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programının etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Tepebaşı ilçesindeki Milli İrade İlkokulunda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu programda çocukların hedef kitle seçilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Programın hem çocuklar hem de aileleri üzerinde olumlu etkiler bırakacağını vurgulayan Vali Aksoy, "Bu bakımdan çocuklarımızın duyarlılığı, toplumsal farkındalığın daha iyi noktaya taşınmasında önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de kentteki okullarda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda okullarda yaklaşık 1,5 yıldır skolyoz (omurga eğriliği) taraması yaptıklarını belirten Bildirici, "Aynı zamanda Sayın Vali'mizin direktifleriyle, lise 2'nci sınıf öğrencilerimize ilk yardım farkındalık eğitimi veriyoruz." diye konuştu.