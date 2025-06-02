AK Parti Çifteler Başkanı Öner'den Sakaryabaşı mesire havuzu açıklaması

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı mesire havuzundaki sızıntıların giderilmesi amacıyla Çifteler Belediyesince çatlaklara kil ve benzeri malzemelerle çözüm üretilmesinin kaynağı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Öner, son 5 yıldaki su miktarı ölçümlerine göre bölgede değişimler gözlemlendiğini belirtti.

Mesire havuzunun taş dolgu duvarlarında, taban yapısında bazı çatlaklar ve kaçaklar tespit edildiğini kaydeden Öner, "Özellikle yüksek su basıncının olduğu dönemlerde bu kaçaklar daha belirgin hale geliyor. Bu teknik durumun biliniyor. Çifteler Belediyesi 2024 mart ayı sonu ve temmuz aylarında mesire havuzuna ait kapakları açmak suretiyle havuzda depolanan suyu boşaltarak temizlik çalışması ile akademisyenlerle inceleme yaptığı tespit edilmiştir. Havuzun sızıntı, kaçak olduğu düşünülen bölgelere kil ve benzeri şeyler basarak çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların havuzun birçok göze kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Öner, kapanabilecek gözelerden dolayı dolum sürecinin çok fazla etkileyebileceğini vurguladı.