Eskişehir'de müstakil evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü.

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