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        Eskişehir'de müstakil evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:37
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        Eskişehir'de müstakil evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Şarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü.

        Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi.

        Ekipler, aynı kişiye ait evi 2 yıl önce de atıklardan temizlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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