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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:23
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez'den Kurban Bayramı mesajı
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dönmez, mesajında, bayramların gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, kardeşliğin ve muhabbetin yeniden inşa edildiği müstesna günler olduğunu belirtti.

        Küslükleri geride bırakmanın ve insanların birbirlerine gerçek anlamda sevgilerini göstermelerinin bayramların en güzel tezahürü olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek bayram vesilesiyle Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm ve vahşetin son bulmasını, tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasını ve gözyaşının dinmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz parçası hac ibadetini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle kurbanlarını eda eden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de makbul olmasını diliyorum. Başta aziz Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, milletimizin, İslam aleminin ve her koşulda görevini fedakarlıkla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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