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        Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangında bir yolcu yaralandı

        Eskişehir'de, belediye otobüsünde çıkan yangında yaralanan yolcu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 08:15 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:15
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        Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangında bir yolcu yaralandı
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        Eskişehir'de, belediye otobüsünde çıkan yangında yaralanan yolcu tedavi altına alındı.

        Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu kavşağı mevkisinde, Kanlıpınar Mahallesi-Odunpazarı seferini yapan Zafer Ç. (42) idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 26 BE 537 plakalı yolcu otobüsünün körüğü patladı.

        Sürücü Zafer Ç, yangın nedeniyle otobüsü yol kenarına çekti. Daha sonra otobüsün arka tekerlek kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle otobüste bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu yaralandı.

        Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralanan yolcu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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