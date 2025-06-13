Eskişehir'de belediye otobüsünde çıkan yangında bir yolcu yaralandı

Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Zafer Ç, yangın nedeniyle otobüsü yol kenarına çekti. Daha sonra otobüsün arka tekerlek kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle otobüste bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu yaralandı.

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