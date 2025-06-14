GÜNCELLEME - Eskişehir'de bankada kredi çekmek için tüfekle tehditte bulunan zanlı tutuklandı

Dün otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alıp bankaya giren S.T. (56), borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyip banka görevlisine tüfeğini doğrultmuş, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelip borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis tarafından yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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