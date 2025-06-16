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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:02
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi.

        Babacan, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yanı başında İran ile İsrail arasında bir savaş başladığını söyledi.

        Savaşın bölgesel bir nitelik kazanmamasını temenni eden Babacan, "Umarız ki diplomasiyle ve bir şekilde siyasi görüşmelerle bu savaş sonuçlanır. Zor bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

        Babacan, İsrail hükümetini eleştirerek, şöyle devam etti:

        "Bunlar pervasız. Ne uluslararası hukuk tanıyor ne hak tanıyor ne insanlık tanıyor. Hiçbir şey tanımıyorlar. Kendi o şeriat devleti olmanın getirdiği ideolojik bakışlarını sonuna kadar gerçekleştirecek her türlü vahşeti yapmaya hazır bir iktidardan bahsediyoruz. Uluslararası toplum ancak topyekun sağlam bir ortak duruşla İsrail'in bu şımarıklığına 'dur' diyebilir."

        İsrail ve İran arasındaki gerilime değinen Babacan, "Şunu ifade edeyim, Sayın Erdoğan'ın bu son 2 gündür yapmış olduğu telefon trafiği isabetlidir. Çok sayıda muhatapla, her muhataba da uygun mesajlarla yaptığı bu telefon diplomasisi isabetlidir." ifadesini kullandı.

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan'a toplantının ardından DEVA Partisi İl Başkanı Resul Ertürk tarafından isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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