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        Eskişehir'de MEGEM'in 43. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi

        Eskişehir sanayisinin teknik ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) bünyesinde kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş'de (MEGEM) 43. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:30
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        Eskişehir'de MEGEM'in 43. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi
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        Eskişehir sanayisinin teknik ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) bünyesinde kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş'de (MEGEM) 43. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        EOSB'den yapılan açıklamada, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), EOSB ve MEGEM iş birliğiyle yürütülen "İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları" kapsamında CNC Operatörlüğü, Kalite Kontrol, Kaynak, Makine Bakım ve Montaj alanlarında eğitim alan toplam 44 kursiyerin mezun olduğu belirtildi.

        Mezunlardan 13'ünün CNC Operatörlüğü, 15'inin Kalite Kontrol, 3'ünün Kaynak ve 13'ünün de Makine Bakım ve Montaj bölümünü tamamladığı kaydedildi.

        Açıklamada konuşmalarına yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'in yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda Eskişehir sanayisinin gelişimine katkı sağlayan stratejik merkez olduğunu söyledi.

        Sanayicilerin en büyük sorunlarından birinin nitelikli personel bulmak olduğunu vurgulayan Küpeli, "Bu ihtiyacı karşılamak için kurduğumuz MEGEM, gençleri ve yetişkinleri kısa sürede meslek sahibi yapıyor. Bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde kursiyeri mezun ettik. Sadece geçen yıl 450 kişi programdan faydalandı ve bu kişilerin yüzde 8'i sanayi kuruluşlarında istihdam edildi." dedi.

        MEGEM'in uyguladığı 3 aylık yoğunlaştırılmış eğitim programlarıyla kursiyerlerin hem teorik hem de pratik olarak iş hayatına hazırlandığını belirten Küpeli, "Burası yalnızca meslek öğreten bir merkez değil, aynı zamanda üretim gücüne katkı sağlayan, istihdamı destekleyen ve gençlere umut veren bir kurumdur. Sanayimizin sürdürülebilirliği açısından bu tür merkezlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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