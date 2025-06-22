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        Bursa ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

        Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:59
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        Bursa ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
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        Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

        Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

        Sınavın başlamasıyla velilerin bazıları kamp sandalyelerinde bazıları kaldırımlarda oturarak beklemeye başladı.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

        Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

        Yakınları, sınava giren adayları dışarıda bekledi.

        - Bilecik

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

        Sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

        Sınav merkezine çocuklarını getiren bazı aileler, kampüsün bahçesinde kurdukları kamp sandalyelerinde beklemeye başladı.

        - Çanakkale

        Kentte sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturdu.

        Üniversite adaylarının, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri görevlilerce kontrol edildikten sonra binaya girişleri sağlandı.

        Sınavın başlamasıyla okul bahçelerinin dışına çıkması istenen velilerin bazıları çevrelerdeki kafelerde bazıları da kamp sandalyeleri ve kaldırımlarda oturarak beklemeye başladı.

        - Yalova

        Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınav merkezlerine gelen adaylar, güvenlik önlemlerinin ardından salonlara alındı.

        Yalova Üniversitesi başta olmak üzere sınavın yapılacağı okullara sınava girecek çocuklarıyla gelen aileler, heyecanla çıkış saatini beklemeye başladı.

        Yaklaşık 7 bin 300 adayın girmesinin beklendiği oturumda şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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