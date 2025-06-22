Bursa ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Yaklaşık 7 bin 300 adayın girmesinin beklendiği oturumda şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Yalova Üniversitesi başta olmak üzere sınavın yapılacağı okullara sınava girecek çocuklarıyla gelen aileler, heyecanla çıkış saatini beklemeye başladı.

Sınavın başlamasıyla okul bahçelerinin dışına çıkması istenen velilerin bazıları çevrelerdeki kafelerde bazıları da kamp sandalyeleri ve kaldırımlarda oturarak beklemeye başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

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