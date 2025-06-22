Eskişehir'de AK Parti'nin standına saldırıda bulunuldu

Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kurulan standa saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına zarar verdi.

Stanttaki malzemeleri dağıtan şüpheli pankartları söktü, sandalyeyi kırdı.

Saldırının fark edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, hizmetleri tanıttıkları ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdukları üye standının tahrip edildiğini kaydetti.

Saldırıyı sadece partilerine değil aynı zamanda Eskişehir'in huzuruna ve demokrasi ortamına yapılmış bir saygısızlık olarak gördüklerini vurgulayan Albayrak, "Siyaseti şiddetle değil fikirle yapan anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Provokasyonlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." İfadelerini kullandı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ise saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ne yazık ki yapılan bu saldırıyla birlikte hizmeti düşünemeyen, hazmedemeyen tamamen bağnaz ve çağ dışı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bununla ilgili karakola şikayette bulunduk. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Siyasetin şiddet yönüyle değil iletişimle olmasını savunan bir parti olduklarına dikkati çeken Kaya, şunları ifade etti:

"Ne olursa olsun bu saldırılar bizleri yıldıramayacak. AK Parti tarafından Eskişehir'e ve Türkiye'ye yapılan hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu zihniyete önem vermemesini iletmek istiyoruz."