Eskişehir'de AK Parti'nin standına zarar verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca üye çalışması programı kapsamında kurulan standa zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AK Parti Eskişehir teşkilatı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına zarar verdiği gerekçesiyle yakalanan M.B.K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce adliyeye sevk edilen M.B.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan tutuklandı.