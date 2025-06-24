Vali Aksoy, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzensiz göçle daha etkin mücadele amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen "7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerindeki düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu ele alındı.

İller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve güncel istatistikler konuşuldu. Düzensiz göçle mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Toplantıya bölge illerinin valileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.