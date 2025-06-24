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        Vali Aksoy, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzensiz göçle daha etkin mücadele amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen "7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:59
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        Vali Aksoy, 7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzensiz göçle daha etkin mücadele amacıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen "7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Toplantıda, 7. bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerindeki düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu ele alındı.

        İller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve güncel istatistikler konuşuldu. Düzensiz göçle mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

        Toplantıya bölge illerinin valileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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