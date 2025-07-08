Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki çocuk babası Yılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Z.Y, ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

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