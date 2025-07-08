Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ailesiyle yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ailesiyle yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Z.Y, ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki çocuk babası Yılmaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.Y'nin cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Milletvekili Dönmez'den Seyitgazi ilçesine ziyaret
        AK Parti Milletvekili Dönmez'den Seyitgazi ilçesine ziyaret
        Yunus Emre'nin evrensel değerleri yazı sanatlarıyla geleceğe taşınıyor
        Yunus Emre'nin evrensel değerleri yazı sanatlarıyla geleceğe taşınıyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Eskişehir'de gastronomi ile sanatı buluşturan yenilebilir atölye etkinliği...
        Eskişehir'de gastronomi ile sanatı buluşturan yenilebilir atölye etkinliği...
        Eskişehir'de aile sağlığı merkezinde akupunktur uygulaması başlatıldı
        Eskişehir'de aile sağlığı merkezinde akupunktur uygulaması başlatıldı
        Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı