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        Anadolu Üniversitesi'nden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi

        Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:25
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        Anadolu Üniversitesi'nden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi
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        Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

        Üniversitenin Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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