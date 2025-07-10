Anadolu Üniversitesi'nden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi
Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.
Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.
Üniversitenin Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı
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