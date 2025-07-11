Beylikova'da çıkan yangın söndürüldü

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra iki yangın söndürme helikopteriyle havadan da destek verildi.

Buğday ekili tarım arazilerinde etkili olan yangına, Mihalıççık ve Çatacık Orman İşletme Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova Belediyesi ile mahalle sakinleri müdahale etti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Okçu ve Kızılcaören mahalleleri kırsalında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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