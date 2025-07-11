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        Beylikova'da çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Okçu ve Kızılcaören mahalleleri kırsalında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:55
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        Beylikova'da çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Okçu ve Kızılcaören mahalleleri kırsalında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Buğday ekili tarım arazilerinde etkili olan yangına, Mihalıççık ve Çatacık Orman İşletme Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova Belediyesi ile mahalle sakinleri müdahale etti.

        Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra iki yangın söndürme helikopteriyle havadan da destek verildi.

        Ekiplerin müdahlesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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