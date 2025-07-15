15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı

Katılımcılar daha sonra şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesinin evini ziyaret etti.

Saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, duaların ardından sona erdi.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çifteler Belediye Başkan Vekili Mahsun Kaçer, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

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