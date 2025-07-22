Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de TÜRASAŞ tarafından üretilen ve ilk ticari seferi gerçekleştirilen E5000 serisi lokomotifiyle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de TÜRASAŞ tarafından üretilen ve ilk ticari seferi gerçekleştirilen E5000 serisi lokomotifiyle ilgili açıklama yaptı.

        Albayrak, yazılı açıklamasında, Eskişehirlilerin boş polemik değil, şehre katkı sağlayacak vizyoner projeler beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Milletvekilimiz Fatih Dönmez ve kıymetli hazirunla Eskişehir'imizde TÜRASAŞ ve TCDD arasındaki protokolle şehrimizde üretilen yeni nesil E5000 milli elektrikli lokomotifimizin teslim törenini gerçekleştirmiştik. Takip edilen iş zayi olmaz diyerek, şehrimiz adına çalışmaları sürdürdük."

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi E5003'ün Eskişehir Hasanbey ile Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

        "TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin üçüncüsü E5003, 125 kilometrelik mesafeyi kat etti ve Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdı. Türk mühendislerimizle ve emekçi kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyet tarihinde yapılması hayal dahi edilemeyen projeler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kıymetli kurmaylarının gayretleriyle hayata geçiriliyor."

        Eskişehir'de bazı kesimlerin kısır döngü siyaset yapma çabasında olduğunu ifade eden Albayrak, bu anlayışın söz konusu projelerin önemini kavrayamayacağını vurguladı.

        "Onlara tavsiyemiz, şehrin faydasına olacak işleri ve projeleri tartışmamızdır." diyen Albayrak, Eskişehir için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de orman yangını (2)
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de orman yangını
        Eskişehir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü