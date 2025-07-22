AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de TÜRASAŞ tarafından üretilen ve ilk ticari seferi gerçekleştirilen E5000 serisi lokomotifiyle ilgili açıklama yaptı.

Albayrak, yazılı açıklamasında, Eskişehirlilerin boş polemik değil, şehre katkı sağlayacak vizyoner projeler beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Milletvekilimiz Fatih Dönmez ve kıymetli hazirunla Eskişehir'imizde TÜRASAŞ ve TCDD arasındaki protokolle şehrimizde üretilen yeni nesil E5000 milli elektrikli lokomotifimizin teslim törenini gerçekleştirmiştik. Takip edilen iş zayi olmaz diyerek, şehrimiz adına çalışmaları sürdürdük."

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi E5003'ün Eskişehir Hasanbey ile Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin üçüncüsü E5003, 125 kilometrelik mesafeyi kat etti ve Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdı. Türk mühendislerimizle ve emekçi kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyet tarihinde yapılması hayal dahi edilemeyen projeler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kıymetli kurmaylarının gayretleriyle hayata geçiriliyor."