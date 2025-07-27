Eskişehir'de müşterinin market sahibine palayla saldırması güvenlik kamerasında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir müşterinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği gerekçesiyle market sahibine palayla saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir müşterinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği gerekçesiyle market sahibine palayla saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak'taki bir markete gelen A.İ. aldığı dondurmayı eridiği gerekçesiyle değiştirmek istedi.
Market sahibinin dondurmayı değiştirmemesi üzerine A.İ. palayla kasa arkasındaki R.B'ye (60) saldırmaya başladı.
R.B. ise A.İ'ye yanında bulunan vantilatörle karşılık verdi.
Olayla ilgili A.İ. gözaltına alındı.
Şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.