        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde endüstriyel mutfak malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:10
        Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde endüstriyel mutfak malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların müdahalede bulunduğu yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da bölgede incelemelerde bulundu.

