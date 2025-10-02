Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da bölgede incelemelerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.