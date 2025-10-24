AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan "Yüzyılın Konut Projesi" açıklaması
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Eskişehir'de 6 bin 26 ailenin TOKİ güvencesiyle yeni konutlarına kavuşacağını duyurdu.
Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in farklı bölgelerinde hayata geçirilecek konutların depreme dayanıklı, modern ve sosyal yaşam alanlarıyla desteklenmiş şekilde planlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile milletvekillerine şükranlarını sunduğunu kaydeden Albayrak, şunları kaydetti:
"Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Eskişehir'imizde 6 bin 26 ailemiz, TOKİ güvencesiyle depreme dayanıklı, modern ve huzur dolu yuvalarına kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmak yok, yola devam. Eskişehir'imize hayırlı, uğurlu olsun."
