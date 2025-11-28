Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Down sendromlu genç çalıştığı fabrikada azmiyle takdir topluyor

        HATİCE GAMZE GÜNGÖR - Eskişehir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan 27 yaşındaki down sendromlu Şeymanur Hanay, zorlukların azimle aşılabileceğini gösteriyor.

        Giriş: 28.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:42
        Şeymanur Hanay, ailesinin desteğiyle 2020'de Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (EOSB) işbirliğiyle kurulan Engelliler Montaj Atölyesi'nde eğitim almaya başladı.

        Atölyede temel iş uyum becerilerini kazanan Hanay, eğitiminin ardından 2021'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya sektörü için plastik parçalar üreten bir fabrikada çalışmaya başladı.

        Hanay, çalışma hayatına atılmasıyla mesai arkadaşlarıyla sosyalleşirken, fabrikadaki azmi ve nezaketiyle de takdir topluyor.

        - "Çalışma arkadaşlarımla güçlü iletişim kuruyorum"

        Şeymanur Hanay, AA muhabirine, fabrikada 4 yıl önce çalışmaya başladığını belirterek, ilk iş gününde heyecan ve tedirginliği bir arada yaşadığını söyledi.

        İlk gününü unutamadığını anlatan Hanay, şöyle konuştu:

        "Çok heyecanlı ve güzeldi. Yeni bir yerde çalışacağım için biraz korkmuştum ama sonra alıştım. Üretim hattında beyaz eşya parçalarını paketlemekle görevliyim. İşim gereği dikkatli olmak zorundayım. Çalışma arkadaşlarımla güçlü bir iletişim kuruyorum. İş arkadaşlarımla güzel muhabbetler ediyoruz, iyi vakit geçiriyoruz."

        Hanay, ailesinin desteğinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, işten eve döndüğünde zaman annesine yardım ettiğini kaydetti.

        Çalışıp ailesine ev almak istediğini ifade eden Hanay, "Ayrıca okuyup savcı olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

        - "Kızımın öz güveni arttı"

        Şeymanur'un annesi Meziyet Hanay da kızının işe başlamasıyla hayatının olumlu yönde değiştiğini anlattı.

        "En belirgin değişiklik öz güveninin artması oldu. Kendini daha değerli hissetmeye başladı." diyen Meziyet Hanay, down sendromlu bireylere toplumsal yaklaşımın önemli olduğunu, bu bireylerin iyi ve hoşgörülü yaklaşımla topluma daha kolay uyum sağladığını kaydetti.

        Ailelerin çocuklarını desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Hanay, down sendromlu bireyin eğitimi sürecinde hiçbir aşama atlamaması durumunda bunun karşılığının alınacağını vurguladı.

        Hanay'ın mesai arkadaşlarından Emel Çelik de Şeymanur'un çalışma disiplininin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

        Arkadaşının çok özel olduğunu aktaran Çelik, "Şeymanur çok hassas, adeta bebek gibi. Annesinin onu ne kadar güzel yetiştirdiği her halinden belli oluyor. Saygılı, nazik ve iyi kalpli birisi." ifadelerini kullandı.

